Não dá para chamar de futebol o que o Corinthians pratica

Argentinos Jrs. 1 x 0 Corinthians

Sim, Raul Gustavo foi estúpido - e estou pegando leve, hein? - e acabou com qualquer chance de reação do Corinthians no segundo tempo diante do Argentinos Jrs. lá em Buenos Aires

Mas, minha gente, o que o Timão conseguiu arrumar para cima dos donos da casa, jogando com RESERVAS, pelo menos no primeiro tempo, enquanto tínhamos 11 x 11?