Matemáticos já apontam chance assustadora de o Corinthians cair; confira

Mas o cálculo inclui também o que time tem feito na temporada e a probabilidade de vitórias, empates e derrotas no decorrer da competição.

"As probabilidades de título, classificação, rebaixamento etc. publicadas neste site são obtidas com base nas probabilidades de vitória, empate e derrota calculadas para cada um dos jogos ainda não realizados do campeonato em questão", explica o Departamento de Matemática da respeitada UFMG.

Então, amigos corintianos, se preparem para a informação mais do que importante.

De acordo com os estudiosos, o Timão tem nada menos do que... 43% de chances de cair!

Chance de título até que existe, mas é de apenas 0,01%; de Libertadores, 2,7%; e de Sul-Americana, 21,5%.

Para os matemáticos, por exemplo, o Alvinegro tem mais chances de queda no Brasileirão do que o Vasco (20,7%), do que o Cruzeiro ((22%), do que o Atlético-GO (24,3%) e do que o lanterna Cuiabá (39,7%).