Galo passa raspando de uma pipocada histórica

Mas podemos dizer que o Atlético-MG teve hoje contra o Peñarol uma "vitória preocupante".

Afinal de contas, com a goleada que se desenhava, com o Galo vencendo por 3 a 0, quem poderia imaginar que o frágil time uruguaio pudesse se reerguer e dar um baita sufoco nos donos da casa depois de chegar aos 3 a 2?

Foi algo inacreditável!

É inegável que a equipe melhorou demais não apenas com as mexidas táticas, mas também com a entusiasmante energia de Gabriel Milito.

Mas é preciso tomar cuidado para que essa energia, que realmente ajuda muito no esporte, não vire descontrole.

E foi basicamente que vimos hoje na Arena MRV.