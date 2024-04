Luciano do Valle, o melhor gol da televisão, nos deixava há 10 anos

1987, na Aceesp: Milton Neves e Oswaldo Maciel cumprimentaram o pioneiro Luciano do Valle, à direita, pela Copa Pelé-87

Acho que nem o Luciano tem isso...

Ainda sobre Luciano do Valle, no dia 7 de agosto de 2008, o querido José Humberto, jornalista aposentado, enviou o seguinte e-mail: "Prezado Milton, trabalhei durante 4 anos na Rádio Tupi de São Paulo, equipe 1.040, comandada por Milton Camargo. Na ocasião, eu era assessor do Manoel Ramos, do plantão esportivo (entre 1971 ? 1974). Como você, sou um apaixonado por futebol e tenho muito material guardado. Sou corinthiano fanático, tanto que nasci no dia do aniversário do Timão. Tenho tudo, livros e revistas, sobre a história do Corinthians. Estou mandando para você uma foto do então muito jovem Luciano do Valle, além de uma parte da tabela do Paulistão de 64".