Separem as taças! Com Felipe Anderson, Palmeiras será quase imbatível!

Pessoal, o time já era osso duríssimo de roer.

Agora com ótimo Felipe Anderson, então...

O Verdão conseguiu nada menos do que dar um enorme chapéu na Juventus para fechar com o meia.

Não víamos um clube brasileiro passando para trás um gigante europeu há décadas!

E para quem acha que Felipe Anderson não é "nada demais", vale lembrar que, no Italiano desta temporada, o meia-atacante já marcou cinco gols e deu nada menos do que seis assistências, sendo o oitavo melhor no quesito na competição.

Coitado do Flamengo de Tite...