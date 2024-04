São Paulo empurra com a barriga uma decisão inevitável

Não conheço um são-paulino que tenha ficado feliz com o desempenho do Tricolor ontem, nos enganosos 2 a 0 diante do modesto Cobresal, no Morumbi, pela Libertadores.

Aliás, não conheço um torcedor do clube do Morumbi que tenha ficado satisfeito com o que a equipe apresentou em campo desde o promissor início do Campeonato Paulista.

É triste, a gente andava ansioso para ver Thiago Carpini, após grandes resultados no Água Santa e no Juventude, dirigindo um clube gigante.