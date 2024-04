Os secadores do Palmeiras não têm uma noite de paz!

Só que, 30 anos depois, tal máxima "pulou o muro".

Deixou o CT são-paulino da Barra Funda e pousou na Academia de Futebol.

Afinal de contas, entra ano, sai ano, e o Verdão segue triturando adversários pelo continente.

Depois do susto no primeiro jogo, contra o San Lorenzo, o time de Abel Ferreira passou por cima do Liverpool do Uruguai no Allianz Parque.

Começou perdendo, é verdade.

Mas depois, mesmo sem Endrick em campo, com três assistências de Veiga para Aníbal Moreno, Flaco López e Estevão, o Palestra virou com categoria para assumir a liderança do Grupo F da Libertadores.