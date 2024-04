O Galo já pode se preparar para a próxima fase da Libertadores!

Atlético-MG 2 x 1 Rosário Central

Depois de atropelar o modesto Caracas fora de casa por 4 a 1, o Galo pegou um adversário mais 'cascudo', o Rosário Central, mas o time argentino não foi páreo para o Maior de Minas!

Com duas vitórias em dois jogos, me atrevo a dizer que o Atlético já pode, com as devidas precauções, pensar na próxima fase da Libertadores, pois deve avançar sem problemas, com tudo para terminar como líder de seu grupo.