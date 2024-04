Morre o ex-ponta Terto, ídolo do São Paulo, aos 77 anos

Esta foto mostra o elenco do São Paulo que tirou o clube de uma fila de 13 anos sem títulos paulistas. Foi tirada no dia 13 de setembro de 1970 antes de um clássico contra o Corinthians, que o time do Morumbi venceu por 1 a 0 com gol de Paraná. Quatro dias antes, o São Paulo havia garantido matematicamente a taça ao bater o Guarani em Campinas por 2 a 1. Em pé vemos, com a faixa, o presidente Laudo Natel, Benê, doutor Dalzell Freire Gaspar, Tenente, Eduardo, Picasso, Gilberto, Sérgio Valentim, Lima, Édson Cegonha, Roberto Dias, Lourival, Forlan e Jurandir; agachados vemos Everaldo, Toninho II, Paulo Nani, Terto, Miruca, Gérson, Zé Roberto, Toninho Guerreiro, Nenê e Paraná.

Tricolor antes de partida no Morumbi. Em pé estão Jurandir, Sérgio, Arlindo, Gilberto, Édson Cegonha e Forlan; agachados vemos Terto, Teodoro, Toninho Guerreiro, Gérson e Toninho II

Em 27 de junho de 1971, o São Paulo sagrou-se bicampeão paulista de futebol ao bater o Palmeiras por 1 a 0. No entanto, o árbitro Armando Marques teve influência decisiva no resultado ao anular um gol legítimo de Leivinha para o Verdão. Em pé estão Jurandir, Sérgio, Gilberto, Arlindo, Édson Cegonha e Forlan; agachados vemos Terto, Pedro Rocha, Toninho Guerreiro, Gérson e Paraná. O time do Morumbi era treinado por Osvaldo Brandão e o único gol do jogo foi marcado por Toninho Guerreiro