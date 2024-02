Parreira, 81 anos: defina o comandante do tetra em uma palavra

Na concentração da Seleção Brasileira, em plena Copa da Alemanha em 1974, Carlos Alberto Parreira, Admildo Chirol, coberto pelo guarda, e Zagallo conversam. Adiante estaria Wlater Nigro Moreira, repórter do Diário Popular e o fotográfo, Manoel dos Santos, que cobriram o evento. Foto do arquivo pessoal de Walter Nigro Moreira.

