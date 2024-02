Morre Wilsinho Fittipaldi, o gênio que ousou ser construtor na Fórmula 1

Em 1972, na equipe Bardhal da Fórmula 2, pouco antes de uma prova disputada em Ímola. Na primeira bateria a vitória foi do francês Francois Cevert (já falecido), com Wilsinho chegando em segundo lugar. Na segunda bateria, a vitória foi de José Carlos Pace e Wilsinho terminou em quarto. O capacete de Wilsinho, com gotas amarelas serviu de inspiração para o seu filho Christian. Foto: Reprodução/Youtube

Em 1979, Emerson apostou em no projeto revolucionário (o F 6) do renomado projetista australiano Ralph Ballamy, responsável pela Lotus do ano anterior (campeã de pilotos com Andretti e de construtores). O carro tinha inúmeras inovações, como o chassi em um material chamado honeycomb (espécie de colméia de folhas de alumínio) bem leve e resistente e até os espelhos retrovisores eram embutidos no cockpit para melhorar a aerodinâmica. Nas retas o carro ia bem, como Emerson comprovou em Interlagos, em 1979. Mas quando o experiente piloto voltou para os boxes confessou ao irmão, Wilsinho que o carro era péssimo em curva. Somente o projeto custou 250 mil dólares aos bolsos dos irmãos Fitiipaldi e após o péssimo rendimento da estréia na África do Sul, Wilsinho optou por seus dois pilotos (Emerson e Alex Dias Ribeiro) utilizarem o carro do ano anterior. O modelo F 6 foi reestilizado e rebatizado com o nome de F 6 A, mas amargou péssimos resultados

A foto é de 1970 e registra a vitória dos irmãos Alcides e Abílio Diniz nas "Mil Milhas Brasileiras", em Interlagos. Qual dos dois estaria ao volante quando do flagrante? E vejam como era Interlagos lá no início dos anos 70. Ali nasceram os Fittipaldis e Ayrton Senna. E observem também como eram os guardas à época. Olha o tamanho do cassetete!