Os 70 anos do nascimento de Sócrates, um brasileiro exemplar

O primeiro disco do Doutor Sócrates, de 1979, com o craque interpretando modas sertanejas. Foto: Reprodução do jornal O Estado de São Paulo

Foto da revista Placar tirada por José Pinto. Em pé: Jairo, Zé Maria, Taborda, Amaral, Zé Eduardo e Romeu. Agachados: Vaguinho, Palhinha, Sócrates, Biro-Biro e Vladimir

Sócrates "abraçou" a campanha pelas eleições diretas presidenciais em 1984. Para "marcar" sua posição, o Doutor adotou as tornozeleiras amarelas, cor símbolo do movimento. Chegou a prometer, no gigantesco comício do Vale do Anhangabaú, em São Paulo, ao lado de Osmar Santos, Lula, Brizola, Ulisses Guimarães, Franco Montoro e Fernando Henrique Cardoso, entre outros, que se a emenda Dante de Oliveira fosse aprovada não sairia do Brasil. A emenda não passou no Congresso Nacional e Sócrates foi para a Itália, jogar pela Fiorentina