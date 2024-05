Palmeiras: Chelsea aumenta oferta para até R$ 328 milhões por Estêvão

Neste momento, representantes dos dois clubes discutem como vai ser fechado o formato do valor variável. O Palmeiras quer ter a possibilidade de receber a maior parte ainda com o jogador a vestir a camisa alviverde - ele, então, rumaria para a Inglaterra para iniciar a temporada 2025/26, já com 18 anos.

Tratado na Academia de Futebol como "Messinho", Estevão, hoje aos 17 anos, tem contrato válido até 2026. Também está na mira de Bayern de Munique, Barcelona e Manchester United, mas já tem há pelo menos duas semanas um entendimento verbal com o Chelsea, num contrato de longa duração.