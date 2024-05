Cássio quer o Cruzeiro agora, mas Corinthians promete cartada decisiva

Dentro do Corinthians, jogadores, dirigentes e membros da comissão técnica do português António Oliveira sentem que o ídolo alvinegro está mesmo decidido a sair, mas vão tentar uma cartada final nas próximas horas para o que cenário sofra uma mudança radical.

De longe, o Cruzeiro, por sua vez, segue bastante confiante no acerto. Também espera contar com uma rescisão amigável do goleiro de 36 anos no Timão.

Cássio está cumprindo a décima terceira temporada no Corinthians, onde chegou em 2012. Ao todo, conquistou nove títulos, com destaque para duas taças em especial: Copa Libertadores e Mundial de Clubes, ambas em 2012.