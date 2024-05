Álvaro Pacheco deixa clube português e fica livre para assinar com o Vasco

Álvaro Pacheco não tarda a ser anunciado pelo Vasco. O técnico português teve a saída antecipada nesta quarta-feira (15) pelo Vitória de Guimarães, com quem tinha contrato válido até junho de 2025. A rescisão foi feita por mútuo acordo.

Agora livre, Pacheco tem desde a semana passada um acordo verbal com o Cruz-Maltino, restando apenas a assinatura do vínculo, o que deve então acontecer nas próximas horas.

Álvaro Pacheco, de 52 anos, é dos portugueses mais comentados nos últimos meses em Portugal. Fez um bom trabalho de longo prazo no Vizela, passou pelo Estoril e ganhou maior destaque no Vitória de Guimarães. No Brasil, esteve recentemente na mira do Cuiabá.