Rony pensa mais uma vez em sair do Palmeiras por causa de críticas

Rony está bastante chateado com as críticas que tem recebido e vai pedir para deixar o Palmeiras. Tudo agora depende de pintar uma proposta por ele. É a segunda vez o atacante se incomoda com as críticas e e pensa em deixar o clube, a primeira foi em maio do ano passado. A informação foi trazida por André Hernan, no De Primeira.

De acordo com Hernan, Rony sente falta de reconhecimento de parte da torcida do Palmeiras por tudo que ele conquistou no clube. O colunista do UOL relatou que o atacante está "para baixo" com o tom das críticas e gostaria de ser negociado no meio do ano.