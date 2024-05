Rony se defende de críticas e suposto vazamento no Palmeiras: 'Um absurdo'

Fiquei sabendo agora de manhã, começaram boatos [de vazamento de informações], comentários absurdos, que eu tinha falado com alguém... Em momento algum eu fiz isso. Quem me conhece, sabe. Estão querendo denegrir minha imagem, o meu caráter. Quem sabe do meu caráter sabe que eu jamais faria isso. O mais importante é ter a consciência tranquila.

A gente é ser humano, querendo ou não vê esse tipo de comentários [críticas] e eu acredito que quem faz isso não é palmeirense. Torcedor é aquele de verdade é aquele que está te apoiando em todos os momentos, sabe o que você fez pelo clube e o que você pode fazer. Não é só comigo, Veiga já teve que falar, outros jogadores já tiveram que se posicionar sobre isso, comentários absurdos.

Posso dizer que isso não me interfere para fazer meu trabalho, até porque servem de combustível para mim. Sei onde isso termina, isso é normal, mas tem coisas que são muito absurdas que chega até você. Lógico que vai ficar chateado porque não é torcedor de verdade que faz isso. (...) Esses caras vão ter que me engolir por muito tempo ainda. Rony

Rony está chateado com as fortes críticas que tem recebido e sente ingratidão de parte da torcida após suas conquistas com clube. Está aberto a ser negociado se chegar proposta considerada vantajosa para ele e para o clube para respirar novos ares.

O que mais Rony disse

Incômodo na reserva: "Quando você é um atleta que quer e almeja coisas grandes, lógico que você se sente incomodado de ficar no banco. Não me sinto confortável e trabalho todos os dias para que isso não aconteça. Lógico que não controlo isso, sei da minha pessoa e do meu trabalho, professor conhece a minha pessoa, sabe que posso ajudar. Depende dele, estou ali para ajudar. Se me deixar no banco, me botar para jogar um minuto, vou fazer o meu melhor para ajudar a equipe. É isso o que ele pede, e o que ele pede a gente faz para ajudar o Palmeiras da melhor maneira possível".