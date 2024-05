Grêmio conversa para usar estrutura do Red Bull e voltar às atividades

O Grêmio conversa com o Bragantino sobre o uso da estrutura do clube enquanto o Rio Grande do Sul segue sofrendo com as enchentes.

O CT do Red Bull fica em Atibaia, no interior de São Paulo, perto de Bragança, onde fica o estádio Nabi Abi Chedid. A ideia do Grêmio é mandar seus jogos na casa do Bragantino até que a Arena volte a ter condições de receber jogos.

Recentemente inaugurado, o centro de treinamentos do Red Bull Bragantino tem oito campos de futebol e 86 quartos. Há ainda áreas como refeitórios e teatros para palestras e preleções dos treinadores. É um ambiente criado com materiais sustentáveis e que abriga o time profissional - as categorias de base não estão treinando lá.