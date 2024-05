Palmeiras: Chelsea está no Brasil por Estêvão e vai ao Allianz na quarta

Representantes do Chelsea vão marcar presença no jogo do Palmeiras contra o Independiente del Valle, nesta quarta-feira (15) à noite, no Allianz Parque, pela Copa Libertadores. Os ingleses estão no Brasil por causa de Estêvão.

A ideia do clube inglês é também acelerar as negociações com o Verdão para garantir o quanto antes compra do jovem atacante. As conversas estão avançadas, mas o martelo ainda não foi batido.

O Chelsea, vale lembrar, subiu o preço para contratar Estêvão e está disposto a fechar uma transferência que, entre montantes fixos e variáveis, pode atingir até 60 milhões de euros (R$ 333 milhões).