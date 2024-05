Cássio recebeu ou não proposta do Corinthians? Hernan e Samir explicam

Com Cássio acertado com o Cruzeiro, a diretoria do Corinthians fez ou não uma proposta de renovação para o goleiro e ídolo do Timão?

No De Primeira, os colunistas André Hernan e Samir Carvalho explicaram que a oferta dos dirigentes do Corinthians para Cássio foi "de boca". Sendo assim, o staff do jogador não entende a proposta do clube como oficial. O goleiro tem contrato até o fim do ano.

Samir Carvalho: 'Pessoas próximas ao Cássio dizem que não rolou proposta'