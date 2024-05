Com Cruzeiro à espera, Corinthians se aproxima de rescisão com Cássio

O Corinthians avançou nas conversas e está perto de rescindir o contrato de Cássio, cujo vínculo tem validade apenas até dezembro de 2024. Restam pequenos ajustes para o acordo ser firmado. Os detalhes, no entanto, ainda são mantidos em sigilo pelas partes envolvidas.

A decisão da diretoria de avançar com o rompimento contratual foi tomada depois que o goleiro, logo no começo do dia, reforçou o desejo de sair e fechar com o Cruzeiro, com quem já tem um acerto verbal, num acordo válido por três anos.

"Não existe hipótese de não chegarmos a um entendimento. Vai dar tudo certo, numa situação que agrade a todos", confidenciou uma fonte próxima ao processo.