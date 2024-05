Gabigol sobre renovação: 'Eu quero muito ficar no Flamengo'

Além de pedir desculpas por ter usado a camisa do Corinthians, o atacante Gabigol também falou ao blog sobre as conversas a respeito da renovação do contrato com o Flamengo. O vínculo atual termina em 31 de dezembro, em julho ele já pode assinar um pré-contrato com outro clubes, mas disse que o desejo é permanecer no Fla.

"Eu acho que não muda o cenário. É uma coisa conversada pelos dois lados. Eu nunca gosto de conversar sobre isso, porque pode colocar as minhas palavras de forma errada e criar uma crise que não acho que seja certo. Não gosto quando as pessoas falam, principalmente as que não sabem a verdade. Eu acho que isso vai ser resolvido da melhor maneira possível. Todo mundo sabe e não é escondido de ninguém que eu quero muito ficar no Flamengo. Não falo isso porque está acontecendo isso agora. As pessoas que vivem ao meu redor, que me conhecem, sabem do meu amor pelo Flamengo", disse Gabigol.

Antes do episódio com a camisa do Corinthians, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, contou que tinha oferecido alguns cenários a Gabigol. Para o atacante, na visão do dirigente, seria importante seguir no clube como um ídolo atual e também para as futuras gerações. Só que a relação ficou estremecida com a foto, embora Gabigol confie que pode reconstruir sua imagem no Fla.