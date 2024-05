Chelsea lidera briga, mas trava em exigências do Palmeiras por Estevão

O Chelsea tem a melhor proposta apresentada até aqui por Estevão e lidera a briga para tirar o garoto do Palmeiras desde janeiro, mas ainda não fechou o negócio. O time inglês apresentou um projeto que foi do agrado do jogador e do seu staff, mas que não atingiu todas as exigências palmeirenses.

Por isso, o Alviverde não considera o negócio fechado e aguarda movimentações de outros europeus que possam ultrapassar os Blues na concorrência pelo atacante de 17 anos. City, PSG, Barcelona e Arsenal ainda são considerados como possíveis interessados.

No momento, a proposta do Chelsea é de pouco mais de 30 milhões de euros fixos e metas que até poderiam fazer o valor aumentar e ultrapassar os 55 milhões de euros e chegar perto dos 60 milhões, mas o modelo é questionado.