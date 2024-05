Famoso agente português lidera movimento para cobrar dívidas do Botafogo

O influente agente português Jorge Mendes, que já trabalhou com Cristiano Ronaldo, José Mourinho, Di María, James Rodriguez, entre outras estrelas, notificou nos últimos dias diretamente o Botafogo por causa de uma dívida envolvendo o atraso no pagamento de comissões nas negociações de três clientes específicos: Marçal, Diego Costa e Bruno Lage.

Responsável pela empresa Gestifute, Mendes ainda não teve qualquer resposta do lado do Glorioso, que, por sua vez, tinha até 48 horas para entrar em contato e dar explicações. Sem avanços, o próximo passo do empresário é procurar a Fifa, o que eventualmente pode, inclusive, colocar os cariocas no caminho do Transfer Ban (impedimento de contratar e inscrever novos jogadores).

Mais do que isso, Jorge Mendes também está se mexendo nos bastidores para liderar um movimento para tratar de outras pendências financeiras que o clube alvinegro tem com alguns agentes brasileiros. Juntos, o grupo teria cerca de R$ 20 milhões para receber - isso sem contar os outros empresários que ainda não aderiram à ação.