Bruno Lage tem direito a R$ 14 milhões caso não seja técnico do Lyon

Demitido do Botafogo em outubro do ano passado, Bruno Lage ainda está vinculado à Eagle Football Holdings, tendo, inclusive, um acordo em vigor com o investidor norte-americano John Textor para ser o técnico do Lyon na próxima temporada na Europa.

Quando aceitou o desafio de trabalhar no Brasil, o português combinou contratualmente de forma paralela para comandar, meses depois, a equipe francesa. Numa eventual desistência por parte da Eagle, o mesmo teria direito a uma indenização de cerca de 2.5 milhões de euros (R$ 14 milhões).

Neste momento, o Lyon vive uma boa fase nas mãos do interino, o francês Pierre Sage, que conta com 16 vitórias em 24 jogos. Deve então permanecer. Além disso, a relação entre Lage e Textor perdeu força com a saída conturbada do Glorioso.