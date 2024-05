Choro, idolatria e homenagens: os bastidores da despedida de Cássio

Além do busto, Cássio eternizou suas mãos em uma placa que irá para o memorial de conquistas do Corinthians no Parque São Jorge.

Já no final da coletiva, Cássio foi surpreendido com a 'invasão' de jovens atletas do Timão: o zagueiro João Pedro Tchoca, o volante Ryan Gustavo, o meia Guilherme Biro e o atacante Wesley. As crias da base alvinegra registraram uma foto com o goleiro e receberam elogios da muralha: 'Futuro do Corinthians'.

Cássio fez 712 jogos pelo Corinthians, sendo o segundo com mais partidas pelo clube paulista, e conquistou nove títulos: Libertadores (2012), Mundial de Clubes (2012), Campeonato Brasileiro (2015 e 2017), Recopa Sul-Americana (2013) e Campeonato Paulista (2013, 2017, 2018 e 2019).

O último ato

O dia começou com Cássio sendo recebido por um grupo de torcedores na porta do CT do Timão. O goleiro parou o seu carro para atender os fãs e retribuir o calor da torcida, que o acompanhou durante 12 anos.

Antes do início da despedida, o ídolo alvinegro recebeu homenagens das torcidas organizadas do Corinthians, que o presentearam com placas de agradecimento por sua trajetória no clube.