Novo técnico: Cuiabá segue em Portugal e avalia João Pedro Sousa

O Cuiabá continua em Portugal em busca de um novo treinador e, sem sucesso nas conversas recentes com Álvaro Pacheco, está agora de olho em outro português: João Pedro Sousa.

Livre no mercado da bola, tendo deixado o Famalicão em março, Sousa é um nome muito bem avaliado dentro do Dourado. Uma reunião entre as duas partes está prevista para as próximas horas.

A iniciativa de seguir o "garimpo" em solo português surgiu depois da falta de acordo com Pacheco, que preferiu cumprir o contrato com o Vitória de Guimarães, cujo vínculo termina em junho de 2025.