Corinthians: Paulinho recebe sondagens e fica distante de renovar contrato

A renovação de Paulinho no Corinthians esfriou bastante. A negociação entre as duas partes tem várias diferenças neste momento e, com isso, o jogador está praticamente decidido a sair do clube.

Vinculado ao Timão apenas até junho deste ano, o experiente volante recebeu três sondagens concretas nas últimas semanas: Cruzeiro, Grêmio e Vissel Kobe, do Japão. Os japoneses são aqueles que oferecem a melhor situação financeira.

Para seguir na elite do futebol brasileiro, o camisa 8 alvinegro não poderia então passar o número de sete jogos no Brasileirão - já cumpriu até agora seis partidas na competição.