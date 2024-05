'Dor há 21 anos': como a falta de dinheiro atrapalha tratar fibromialgia

O diagnóstico de fibromialgia veio só no ano passado, mais de 20 anos após o início das dores mais fortes. O período foi traumático. Fabiana foi internada por estar muito debilitada. A dor a impedia de viver: não tinha forças para trabalhar, levantar da cama e até comer. Ela passou dois meses no hospital e foi demitida do emprego.

Até descobrir a fibromialgia, passava praticamente todos os dias com dor. Em alguns, nem saía da cama. Fiquei muito debilitada. Tinha dor de cabeça, dor muscular, vomitava. Quase não comia, porque a dor tira o apetite. Definhei e perdi 34 kg. Fabiana Tomasi

O tratamento com os remédios da doença lhe devolveram a qualidade de vida. Além da fibromialgia, Fabiana trata problemas renais, cardíacos e investiga a suspeita de lúpus.

A dor ainda existe. Mas o tratamento completo a ajuda a lidar melhor. "Hoje, posso falar que tenho 50% de melhora com todo o tratamento que eu faço, tenho diferença até na fisionomia. Eu parecia um cadáver andando de tanta dor", diz. Os cuidados incluem remédios, consultas com reumatologista, cardiologista, nefrologista, acompanhamento com nutróloga e nutricionista e as atividades físicas com eletroestimulação. Fabiana também faz terapia pela rede pública.

Sem trabalhar, o tratamento é pago com a ajuda da família e do namorado. Essa é uma aflição, conta. "Eles não vão conseguir me manter a vida inteira e eu nem quero", afirma. Mas a dificuldade em conseguir emprego é grande quando revela tratar uma condição crônica. "Acho que empresas deveriam dar mais chances para nós, isso seria muito importante."