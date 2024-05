Novidade da seleção não deixou saudade no Corinthians: 'Parece outro cara'

O meio-campista até que começou bem no Corinthians, mas caiu de rendimento e passou a nem ser relacionado. Pessoas próximas ao atleta dizem que o problema foi lidar com a pressão do clube do Parque São Jorge.

A reclamação no Corinthians era de um Éderson "irregular", que alternava entre bons e maus jogos e treinamentos, sem convencer os treinadores. O mau momento do time como um todo também pesou contra.

Éderson teve que pedir para sair duas vezes até ser atendido. O destino foi o Fortaleza, onde ele evoluiu sob o comando de Juan Pablo Vojvoda.

O Corinthians negociou Éderson com o Salernitana (ITA) antes mesmo do fim de empréstimo. O preço foi 6,5 milhões de euros (R$ 39 mi, à época).

Em seis meses, Éderson foi do Salernitana ao Atalanta e o preço mais do que dobrou: de 6,5 para 15 milhões de euros (R$ 83 mi).

O jogador de 24 anos não demorou a se firmar na Atalanta e virou titular absoluto em um time mais ofensivo, de proposta diferente do Salernitana.