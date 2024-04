Cuiabá desiste da contratação do técnico português Álvaro Pacheco

O Cuiabá desistiu de avançar com a contratação de Álvaro Pacheco, sobretudo porque o técnico português avisou, em reunião na última segunda-feira, em Lisboa, que não deixaria o Vitória de Guimarães antes do fim da temporada.

Com pressa para definir o futuro do comando da equipe, o Dourado queria Pacheco para já. O português, por sua vez, só aceitava abrir negociações diretas a partir do dia 20 de maio - ainda há três jogos para fazer na Liga Portuguesa.

Álvaro Pacheco gostou do projeto para trabalhar pela primeira vez no Brasil, mas resolveu então ficar e cumprir o contrato válido até junho de 2025. É dono de uma multa rescisória de 1 milhão de euros (R$ 5,5 milhões).