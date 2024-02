Corinthians garante a contratação de Igor Coronado

O meia-atacante de 31 anos sempre foi um dos nomes preferenciais no mercado da bola da nova diretoria alvinegra. Teve aprovação do demitido Mano Menezes e também não encontrou obstáculos com a chegada do português António Oliveira.

Igor Coronado nunca jogou no futebol brasileiro. Começou a carreira na Inglaterra, no modesto MK Dons, e depois rodou por Suíça, Malta, Itália e também Emirados Árabes Unidos.