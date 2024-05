Carlos Carvalhal recebe sondagem do Vasco, mas volta a rejeitar o Brasil

Carlos Carvalhal foi alvo de consulta do Vasco nas últimas horas. O técnico português recebeu uma sondagem do clube carioca, mas optou, novamente, por rejeitar um desafio no Brasil.

Livre no mercado da bola, Carvalhal tem apreço pelo futebol brasileiro, tendo sido alvo também de conversas concretas com o Atlético-MG em janeiro. Entretanto, está decidido a fechar um novo projeto fora, sobretudo na Europa.

O experiente português, vale lembrar, já teve o nome colocado na rota de outros clubes do Brasil no passado recente, entre eles Flamengo e São Paulo. Nunca foi para frente.