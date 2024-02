Igor Coronado: Corinthians avança e oferece R$ 37,5 milhões por dois anos

O Corinthians colocou em cima da mesa de Igor Coronado uma oferta salarial de cerca de 7 milhões de euros (R$ 37,5 milhões), num vínculo válido por duas temporadas (até dezembro de 2025). Ou seja, 3.5 milhões de euros por temporada - o valor inclui o prêmio de assinatura.

Decidido a defender o Timão, com quem tem conversas informais há semanas e, consequentemente, uma espécie de acordo verbal, o meia-atacante já rescindiu de forma amigável o contrato que tinha com o Al-Ittihad.

"Concluímos nesta quarta-feira a rescisão de contrato do nosso craque Igor Coronado e o Al-Ittihad. Agradecemos o clube pelo grande período que tivemos por lá. O Igor fez história com uma das maiores camisas do continente asiático. Agora é a hora de realizar o sonho dele", anunciou Rafael Brandino, empresário do jogador, no Instagram.