Benfica projeta 50 milhões de euros com vendas de ex-são-paulinos

O Benfica pretende reformular parte do elenco para a próxima temporada e trabalha com a saída de dois brasileiros, que, juntos, podem render até 50 milhões de euros (R$ 273 milhões). Dois nomes, inclusive, que começaram a carreira no São Paulo: o zagueiro Morato e o atacante David Neres.

Alvo no mercado passado do futebol inglês, sobretudo de Fulham e Nottingham Forest, que estavam dispostos a pagar cerca de 30 milhões de euros pela transferência, o jovem defensor agora está avaliado entre 20 e 25 milhões de euros (R$ 109 e 136 milhões).

Aos 22 anos, Morato, que tem ainda 15% dos direitos econômicos ligados ao Tricolor, acabou desvalorizado nos últimos meses, tendo feito mais de 20 jogos adaptado como lateral-esquerdo. Hoje, está na reserva. Tem contrato até junho de 2027.