Cuiabá avança nas conversas com João Pedro Sousa e fica perto de acerto

João Pedro Sousa está perto de ser o novo técnico do Cuiabá. Os avanços nas conversas com o português surgiram nesta quarta-feira (1), em Portugal, depois de uma reunião presencial entre as duas partes. O contrato em discussão é válido até dezembro deste ano.

Livre no mercado da bola desde março passado, Sousa já vinha sendo avaliado positivamente pelo Dourado, mas inicialmente estava atrás de outro português, Álvaro Pacheco, na lista de alvos.

Pacheco, por sua vez, preferiu permanecer no Vitória de Guimarães, com quem tem contrato válido até junho de 2025.