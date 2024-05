Novo técnico: Cuiabá opta por Petit e João Pedro Sousa fica para trás

Mesmo tendo avançado nas conversas por João Pedro Sousa, o Cuiabá resolveu nas últimas horas optar pela contratação de outro técnico português: Petit. O escolhido em questão sempre foi um dos principais alvos nos bastidores, mas as conversas não foram para frente num primeiro momento, visto uma proposta tentadora do futebol da Ásia.

No decorrer desta quarta-feira, e depois de um longo processo de discussão, o ex-volante de Benfica, Colônia e da seleção portuguesa deixou de lado a oferta asiática e avançou rapidamente na negociação com o Dourado, com quem iniciou os primeiros contatos há aproximadamente duas semanas.

Livre no mercado da bola, tendo deixado o comando do Boavista (pela segunda vez) em dezembro do ano passado, Petit, de 47 anos, conta ainda com passagens por Moreirense, Tondela, Paços de Ferreira, Marítimo e Belenenses, todos de Portugal.