Vasco tem interesse na contratação de Fábio Carille, treinador do Santos

O Vasco já tem um alvo para a vaga de técnico aberta desde a saída de Ramón Díaz.

A diretoria definiu como alvo Fábio Carille, que atualmente comanda o Santos na disputa da série B.

O treinador de 50 anos chegou ao Peixe no final da última temporada para liderar o processo de reconstrução do elenco que foi rebaixado no Campeonato Brasileiro e conduziu o time à final do Campeonato Paulista desse ano.