Por que Fortaleza entrou em plataforma digital global de transferências

"O Fortaleza teve a terceira maior média de público do Brasil no ano passado, com mais de 40 mil pessoas, foi finalista da Sul-Americana pela primeira vez na história, e é um clube centenário que precisa se expor para mercado internacional", afirmou.

Antes de trabalhar no Leão do Pici, a partir de dezembro de 2023, ele foi diretor de scout e recrutamento por mais de seis anos no San Jose Earthquakes, da Major League Soccer (Estados Unidos). Por meio da plataforma, por exemplo, ele acertou a negociação do peruano Marcos López do clube norte-americano para o Feyenoord (Holanda).

"Na MLS todos os clubes participam do TransferRoom e eu era muito ativo na plataforma, boa pra entrar em contato com jogadores, clubes, agentes, com todos pra conseguir a informação correta. Há também a parte analítica da plataforma que o ajuda a tomar decisões sobre contratações de jogadores. Então, quando vim para o Fortaleza, foi muito fácil mostrar a importância da plataforma para o clube, e eles abraçaram imediatamente. Tem funcionado muito bem para o Fortaleza".

O blog esteve no ano passado num 'summit' da plataforma realizado em São Paulo, no qual havia representantes de clubes do mundo inteiro, entre eles brasileiros, como Botafogo, América-MG, Santos, Palmeiras e Corinthians, entre outros. Os participantes fazem encontros presenciais simultâneos pré-agendados e cronometrados numa agenda feita pra trocar o máximo de informações com seus alvos de interesse e negociar jogadores.

André Mazzuco, diretor executivo de futebol do Botafogo, e Alessandro, gerente de futebol do Corinthians, no evento do TransferRoom em SP.



Clubes aproveitam espaço pra troca / intercâmbio de informações: janela de transferências movimenta mercado da bola nesse meio do ano pic.twitter.com/8AaUnwB4Gw -- Marcelo Hazan (@Marcelo_Hazan) June 19, 2023

Veja clubes brasileiros que participam do TransferRoom: