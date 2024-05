Zubeldía exalta 'autoridade' do São Paulo, mas se preocupa com Calleri

Calendário x lesões. "O ideal é ter todos disponíveis, porque assim somos mais fortes, mas é importante que o grupo tenha personalidade para poder passar por esses momentos de lesões. O Brasileirão, a Libertadores e a Copa do Brasil não esperam, o tempo é veloz. Jogue quem jogue, é o São Paulo, e todos têm que estar à altura."

Estágio do time. "Estamos bem, não pretendo usar superlativos para definir a questão da equipe até agora, por isso acho que um bom trabalho é suficiente. Gosto de equipes sérias e que têm os pés no chão. Hoje, na Champions, em cinco minutos o Bayern saiu da final. Este tipo de competição requer muita concentração, segurança e humildade. Estamos dando o melhor possível. Para isso, é necessário prestar atenção no jogo, dar bons passes, encontrar jogadores livres... tenho um grupo que está ávido por isso. Gosto disso porque sabemos onde podemos chegar. Estamos fazendo as coisas bem. Não pretendo usar superlativos, mas quando as coisas estão bem, seguem. Temos que seguir jogo a jogo."