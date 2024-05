James é barrado por Zubeldía e não viaja para o Chile com elenco do SPFC

James Rodríguez não estará com o elenco do São Paulo em Calama, no Chile, para o jogo conta o Cobresal, pela Libertadores.

O meia colombiano foi barrado por decisão do técnico Luis Zubeldía, assim como aconteceu na partida contra o Vitória no último fim de semana.

Na ocasião, o treinador chamou para si a opção de não contar com James.