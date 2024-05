São Paulo observa lateral Alex Sandro, da Juventus, sem iniciar negociação

O São Paulo observa a situação do lateral-esquerdo Alex Sandro, da Juventus (Itália). O clube entrou em contato com o jogador para sinalizar interesse, num gesto de demonstração de que está atento a grandes jogadores no mercado, mas não há neste momento uma negociação em andamento por uma possível transferência. Mas o atleta já sabe desse desejo são-paulino.

Alex Sandro tem vínculo com a Juventus até o próximo mês de junho e já pode assinar um pré-contrato com outro clube. Aos 33 anos, ele jogou na Itália as últimas nove temporadas e disputou a Copa do Mundo de 2022 com a seleção brasileira.

No Brasil, Alex Sandro foi campeão da Libertadores de 2011 pelo Santos ao lado do então técnico Muricy Ramalho, hoje coordenador do Tricolor, o que poderia ajudar o clube em uma possível negociação.