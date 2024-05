Senado aprova volta do DPVAT; como ficou definição de valores e cobrança

O DPVAT nasceu em 1974 e chegou a indenizar as vítimas em até 40 vezes o valor do salário mínimo vigente no país - em caso de morte e invalidez - e até oito vezes no caso de despesas médicas e suplementares. Desde 2007, até os dias atuais, os valores de indenizações foram fixados em R$ 13,5 mil para morte e invalidez e até R$ 2,7 mil para despesas médicas. Se tivessem sido corrigidos pela inflação, hoje, essas indenizações seriam de R$ 43,3 mil e R$ 8,6 mil, respectivamente.

O prêmio pago pelos proprietários de veículos, desde 2016, quando o presidente era Michel Temer (MDB), foi passando por reduções sucessivas. Na época, eram cobrados R$ 105,65 para os carros, por exemplo. Esse preço caiu para R$ 68,10 em 2017, depois para R$ 45,72 em 2018, chegou a R$ 16,21 em 2019 e, por fim, R$ 5,23 em 2020. No caso das motos, o preço saiu de R$ 292,01, em 2016, para R$ 12,30, em 2020.

Novas indenizações paradas desde novembro de 2023

Em 2021, quando o presidente era Jair Bolsonaro, hoje no PL, a cobrança foi temporariamente extinta - só que a reserva chegou ao fim em 15 de novembro de 2023. Entre 1º de janeiro e 14 de novembro de 2023, foram recepcionadas e pagas 354,6 mil solicitações de indenização no valor total de R$1,3 bilhão a mais de 346,8 mil beneficiários pela Caixa - operadora do fundo. Para se ter uma ideia, quase 10 mil acidentes foram notificados entre 15 de novembro e 31 de dezembro de 2023 e ainda aguardam pagamento.

Para Asafe Gonçalves, sócio diretor do Asafe Gonçalves Advogados e especialista em direito tributário, o prêmio do novo SPVAT pode chegar ao dobro do cobrado em 2016

"Durante o governo Bolsonaro, estávamos em um momento de estrangulamento econômico. As finanças de todos estavam fragilizadas e qualquer alívio financeiro era bem visto. Mas, na ponta do lápis, a conta já não fecha. Talvez teria sido melhor manter a cobrança, com o valor menor, porque agora o novo governo terá de reformular todo programa, e isso pode custar mais ou até o dobro dos valores praticados em 2016."