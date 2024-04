Ramón Díaz, técnico do Vasco, pode ser punido por declaração machista?

O técnico Ramón Díaz, do Vasco, causou polêmica após uma fazer uma declaração com teor machista após a derrota do Cruz-Maltino por 2 a 1 para o Red Bull Bragantino, nesta quarta-feira (17), pela segunda rodada do Brasileirão.

Em entrevista coletiva após a partida, o técnico argentino disse que "é complicado que quem decida no VAR seja uma mulher", criticando a arbitragem do jogo contra o Grêmio, no último domingo.

''Com respeito aos árbitros, não podemos falar muito. Na última partida, o VAR foi uma senhorita, uma mulher, e foi pênalti. Me parece complicado que no VAR quem tenha que decidir seja uma mulher. Porque o futebol é tão dinâmico, com ações tão rápidas. Hoje não sei se o árbitro também não viu o lance, que me pareceu pênalti. O Vasco está crescendo, competimos'', disse o argentino.