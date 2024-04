Por que NBA dá exemplo para esporte ao banir jogador envolvido com apostas

"A NBA foi ousada, e criticada por muitos, ao possibilitar, no vigente acordo coletivo de trabalho, que os atletas invistam ou sejam patrocinados por empresas de apostas esportivas. Além disso, a liga criou a sua própria plataforma de apostas, a NBABet. Por outro lado, o mesmo acordo coletivo de trabalho estabeleceu um poder investigativo mais amplo, traduzido na chamada 'evidence sharing clause', justamente para que, em casos como o de Jontay Porter, a NBA tivesse condições de apurar possíveis violações à integridade. Nesse cenário, a punição de banimento do atleta é uma sinalização importante e necessária no sentido de que não haverá tolerância diante de condutas que coloquem em xeque a própria essência do jogo. Sem esse rigor, corria-se o risco de que uma mensagem errada fosse passada ao mercado e aos fãs, o que seria comprometedor para todo o ecossistema do esporte", avalia o advogado Daniel Portilho Jardim, especialista em direito desportivo e colunista do Lei em Campo.

Para o advogado Vinicius Loureiro, "essa punição é importante, em um momento no qual as suspeitas e confirmações de manipulação de resultado se multiplicam".

"Uma punição firme, que protege não só a integridade da competição como a própria estrutura esportiva, além de desestimular qualquer atleta que pense em fazer acordos para manipular resultados. É importante que as pessoas que estão pensando em como regular essa questão observem o exemplo que vem da NBA e tornem as punições esportivas cada vez mais rígidas, sem deixar qualquer espaço para questionamentos. Além das repercussões civil e criminal, deve haver clara e forte resposta da estrutura esportiva, como aconteceu no caso do Jontay Porter. Mais uma vez as ligas americanas dando um exemplo positivo para a estrutura esportiva global. A pergunta que fica é: haverá interesse em seguir o bom exemplo? Quem ficar para trás nessa questão estará passando uma clara mensagem ao mercado", afirma o especialista em direito desportivo.

O que diz investigação da NBA?

A investigação feita pela NBA descobriu que Jontay Porter divulgou informações confidenciais sobre seu próprio estado de saúde a um apostador esportivo, antes do jogo contra o Sacramento Kings, no dia 20 de março. Após isso, o investidor apostou que o ala-pivô teria um desempenho inferior na partida, fazendo uma aposta acumulada de 80 mil dólares para receber 1,1 milhão.

Porter atuou por apenas três minutos na partida, alegando um mal-estar. Nenhuma das estatísticas do jogador atingiu as marcas que estavam definidas pela casa de apostas nesse dia. Por isso, após suspeita de atividade suspeita, o bilhete foi congelado e não foi pago pelas casas de apostas. A NBA, então, iniciou uma investigação em cima do atleta do Toronto Raptors.