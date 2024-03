Xingado por todos os lados, Mbappé é um homem com uma missão

Um sorteio que coloque o PSG frente a frente com um Manchester City da vida não seria muito animador. Mas e um PSV ou um Dortmund?

O fato é que Mbappé é o melhor jogador de futebol do mundo, e já faz uns dois anos. São 34 gols em 34 jogos nesta temporada. É decisivo, faz muita diferença. Hoje, ele está em situação curiosa. É xingado pelos torcedores adversários e é xingado pelos próprios torcedores. É ele contra o mundo.

O cara está a fim de se despedir de Paris com a coroa, não com os tomates que vêm sendo jogados nele. É um homem com uma missão.