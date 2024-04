Jogo épico de Madrid parece ter apenas evitado o inevitável

Real Madrid e Manchester City fizeram um jogo épico no Santiago Bernabéu, digno do time que domina a Europa desde que o futebol continental existe contra o outro que é o melhor dos últimos anos. Foi um 3 a 3 de tirar o fôlego, com duas viradas, muitas chances, muitas jogadas bonitas, muitos "quases", muitas alternativas. O jogo poderia ter ido para qualquer lado, ficou no empate. Foi daquelas partidas que você não quer que acabe nunca.

O empate é suficiente para o Real Madrid? No ano passado, o Bernabéu viu um empate na ida, no jogo entre eles válido pelas semifinais. Para depois o City fazer 4 a 0 na volta. No ano retrasado, o Real passou (e foi campeão), mas todos aqueles jogos épicos tiveram o Bernabéu como palco decisivo.

O City não tem voado na temporada, como fez na passada. Ainda assim, é um time que joga bola demais e conseguiu fazer a partida que fez no Bernabéu mesmo sem De Bruyne, desfalque de último minuto. Também estavam fora Éderson, Walker, Aké…