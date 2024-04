Favoritaço, Flamengo faz estreia ruim na Libertadores

Jogar em Bogotá não é o mesmo que jogar em La Paz, mas não é irrelevante. O Flamengo começou o jogo e teve uma chance incrível perdida por Viña, só que a partir daí foi perdendo intensidade. Sem De La Cruz, jogou Igor Jesus, que não foi bem - o uruguaio mal chegou e já virou um cara imprescindível para a equipe. No segundo tempo, Allan entrou no lugar de Igor Jesus e deu mais consistência ao meio de campo.

O Millonarios mostrou que tinha força quando acertou a trave no primeiro tempo. Na etapa final, o Flamengo chegou ao gol em um lance de erros da defesa do Millonarios e acabou no pênalti cometido por Vázquez - no meu ponto de vista, a expulsão foi exagerada. Pedro bateu bem, fez 1 a 0 e, minutos depois, saiu para a entrada de Luiz Araújo. A ideia era dar velocidade, mas o ponta entrou mal, e Bruno Henrique como centroavante tampouco funcionou.

Mesmo com um a menos, o Millonarios foi para cima, fez as trocas e um dos que entraram, Ruiz, marcou o gol de empate. Pulgar foi mal no lance, dando um carrinho desnecessário na jogada do ataque adversário. Um resultado justo, pelo que fizeram as equipes em campo e pela coragem do time da casa.

O Flamengo levou, na prática, seu primeiro gol na temporada - o outro havia acontecido com time reserva em campo. Foi um time abaixo do esperado, porque o que se espera é muito mesmo.