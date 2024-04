O Real Madrid, para variar, conseguiu dar um jeito

Se olharmos para os números do jogo, o Manchester City x Real Madrid desta quarta-feira foi meio que a mesma coisa que o Fortaleza x Nacional de Potosí da semana passada. Jogo de um time só. Ataque contra defesa.

O Real Madrid até fez um primeiro tempo decente. Conseguiu incomodar a saída de bola do adversário, arrumou um bom contra ataque (que acabou no gol de Rodrygo). Mas foi indo para trás, para trás, para trás e mais para trás. Não é que o Manchester City tenha feito um jogo extraordinário. Pelo contrário, foi um jogo ordinário. Normal. Como se fosse contra um pequeno da Premier League. Com a diferença que não conseguiu, como quase sempre consegue, fazer os gols.

Teve escanteios, teve chances, uma delas claríssima com De Bruyne já no final do segundo tempo. Mereceu ganhar, ainda que Guardiola tenha demorado demais para fazer trocas e, quando mexeu, mexeu tirando Haaland de campo. Que não estava brilhando, mas é melhor ter do que não ter, não é verdade?