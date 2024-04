Xavi justifica saída do Barcelona, e PSG, afinal, tem um time

O Barcelona voltou de Paris com uma vitória no bolso. Abriu 1 a 0 contra o PSG, nesta terça, em Montjuic, e, de repente, tudo mudou. Uma falta de Araújo sobre Barcola acabou na expulsão do zagueiro uruguaio-brasileiro do Barça com meia hora de partida. O Paris empatou no primeiro tempo, virou no segundo e se classificou para as semifinais da Champions League pela quarta vez em sua história.

O Paris chega, incrivelmente, sem que Mbappé tenha feito um bom jogo sequer contra o Barcelona. Fez o terceiro gol, de pênalti, o que não é pouco. Depois, num contra ataque meio "casados contra solteiros", meteu o gol que carimbou: 4 a 1. O PSG coletivo de Luis Enrique faz mais do que o PSG estrelado "comandado" por Neymar. Mbappé tem a chance de se reivindicar e levar o time à grande decisão. "Sozinho", pero no mucho.

Mas voltemos à expulsão. A falta de Araújo é clara, mão no ombro, desloca o adversário que invadia a área e partia para dentro do gol. O azar de Araújo foi ter feito a falta fora da área. Era muito melhor levar um gol do que ficar com um a menos naquele momento do jogo.